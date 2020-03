Bustransport in Suriname een week stil

In Suriname is bustransport vanaf vrijdag 20 maart voor een week stil. Dit als maatregel om verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus tegen te gaan. Ook boottransport ligt stil meldde minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C). Het besluit komt een dag nadat het busvervoer in Suriname in staking ging.

De regering heeft de maatregel genomen in samenspraak met de Particuliere Lijnbus Organisatie (PLO), het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) NV en de Vereniging Boothouders van het District Commewijne (VBDC).

Het ministerie OWT&C zal in overleg met de diverse actoren/ministeries nagaan hoe het verplegend personeel, brandweer, politie en de militairen vervoerd zullen worden van en naar hun werklocatie. In het verlengde hiervan zullen er door het NVB NV per ziekenhuis bussen beschikbaar gesteld worden voor het werkend personeel. Minister Chotkan zal met zijn collega’s van Justitie en Politie en Defensie nagaan of bussen van NVB ingezet dienen te worden.

De Surinaamse regering heeft gemeld dat de illegale bussen (bussen zonder een rode OWTC sticker), ernstig aangepakt zullen worden door de politie. Op de burgerij wordt ten overvloede een dringend beroep gedaan om het advies van het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing (NCCR) op te volgen en zoveel als mogelijk thuis te blijven.

Minister Chotkan benadrukt dat de regering het beslut niet zomaar genomen maar in overleg met de vervoersorganisaties. Hij wijst erop dat de protocollen die gehanteerd moeten worden om passagiers te transporten, aangeven dat personen een afstand van 2 meter dienen te houden als hygiënemaatregel. Dit zou betekenen dat dat het aantal passagiers per bus teruggebracht zou moeten worden naar tien.

In de boten en bussen is het vooralsnog moeilijk om deze regel in acht te nemen. Verder dienen de bussen na elke rit gedesinfecteerd te worden, wat ook heel wat kosten voor de bushouder met zich meebrengt.