Voldoende gas op voorraad zegt N.V. Energiebedrijven Suriname

Als gevolg van de enorme toeloop naar de verschillende winkels vanaf het weekend dat het eerste COVID-19 geval in Suriname is bevestigd, zijn verschillende wederverkopers snel door hun gasvoorraad geraakt. N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) benadrukt dat gas voldoende in voorraad is en er geen reden is tot paniek.

Deze situatie is ontstaan doordat een groot aantal Surinaamse winkeliers de deuren gesloten houden waardoor er een grotere toestroom van mensen is naar de winkels die wel normaal geopend zijn.

Om de gaslevering ondanks de ontstane situatie te blijven garanderen, heeft de EBS naast de normale leveringen aan de wederverkopers extra afspraken lopen met de drie wederverkopers die extra voorzien zullen worden en waarvan de garantie er is dat deze geopend zijn voor het publiek.

Het bedrijf wenst verder te benadrukken dat de gasprijzen niet zijn aangepast. Eventuele prijsopdrijving door wederverkopers kan gemeld worden aan het Surinaamse ministerie van Handel en Industrie.