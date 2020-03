Sapoen en Chitan moeten DNA zetels inleveren, Somohardjo wil uitstel vergadering vandaag

Het Hof van Justitie in Suriname heeft vanmorgen in hoger beroep een uitspraak gedaan in de rechtszaak tegen de Assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. De twee moeten hun zetels in De Nationale Assemblee inleveren. Ze zijn volgens de terugroepwet geen parlementariërs meer.

Sapoen en Chitan waren na de verkiezingen van 2015 uit Pertjajah Luhur (PL) gestapt en ondersteunden de coalitie. PL had deze twee dissidente parlementariërs naar aanleiding hiervan teruggeroepen, maar ze weigerden de zetels op te geven.

PL spande daarom een rechtszaak aan, maar verloor die zaak. Er volgde hoger beroep en daarin heeft het Hof de eerdere beslissing van de civiele rechter nu verworpen. Dit tot grote vreugde van PL leider Somohardjo.

Hij zegt aan Starnieuws dat hij Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zal vragen om de vergadering die voor 10 uur is gepland, uit te stellen. Somohardjo vindt dat Sapoen en Chitan niet toegelaten moeten worden tot de vergadering.