Minister Elias met cubanen in quarantaine bij komst naar Suriname

De Surinaamse minister van volksgezondheid Antoine Elias gaat bij terugkomst vanuit Cuba in Suriname in quarantaine. Dat deelde directeur Cleopatra Jessurun van het ministerie van Volksgezondheid mede tijdens de persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam op vrijdag 20 maart.

De directeur legt uit dat Cuba nu een hoogrisico land is, maar dan tien dagen geleden niet was. “Regel is regel. De minister gaat gewillig in quarantaine. We willen hetzelfde van de burgers wanneer daarom wordt gevraagd,” stelt directeur Jessurun.

De bewindsman zal samen met het team van gezondheidswerkers uit Cuba, met wie hij op vrijdag 20 maart arriveert, in quarantaine gaan. Hij was woensdag door de regering gevraagd naar Cuba te gaan om humanitaire steun in verband met de aanpak van COVID-19 in Suriname met zijn ambtgenoot daar te bespreken.

Eerder ging ook minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken in zelf isolatie nadat zij terug kwam uit Nederland: