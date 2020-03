Melding over overleden persoon ten onrechte gelinkt aan corona

In Suriname is vanmiddag iets na 17.00u een melding gemaakt van het overlijden van een persoon aan de Keizerstraat. Bij de melding, die via het Command Center binnenkwam, zou aangegeven zijn dat het vermoedelijk zou gaan om een corona patiënt. Dat bleek echter niet het geval te zijn.

Na de melding ging de Surinaamse politie met twee auto’s ter plekke. De agenten hadden vanwege de melding, voor de zekerheid mondkapjes op. Dit is ook te zien op bovenstaande foto, die gemaakt is door onze verslaggever ter plekke.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een 76-jarige vrouw, die overleden is in één van de woningen op het erf. Een arts die werd ingeschakeld constateerde een natuurlijke dood.

Het ontzielde lichaam van de vrouw is niet in beslag genomen voor nader onderzoek en door een uitvaartbedrijf naar het mortuarium afgevoerd.