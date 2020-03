Abdoel: ‘Wetswijziging toezicht cambio’s juist bedoeld om burgers te beschermen’

Zometeen wordt in de Nationale Assemblee van Suriname een initiatiefwet ter wijziging van de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren (cambio’s) 2012 in behandeling genomen. Over de wijziging van deze wet is de afgelopen dagen veel gezegd op sociale media. Zo ging onderstaand bericht rond:

“Een initiatief wet door Abdoel wordt morgen in behandeling genomen, waarbij kopen en verkopen van valuta aan banden wordt gelegd. Burgers zullen geen cash valuta meer mogen aanhouden. Als je valuta wil opnemen van je bankrekening, dan wordt de tegenwaarde in SRD uitgekeerd tegen de officiële koers.”

In de Surinaamse samenleving leeft hierdoor het idee dat door deze wijziging vreemde valuta van de gemeenschap omgezet zal worden in SRD en dat het lichten van vreemde valuta alleen in SRD zou kunnen.

NDP parlementariër Amzad Abdoel, die initiatiefnemer is van deze wijziging, zegt echter dat hetgeen leeft in de gemeenschap niet waar is. De wijziging zou volgens hem bedoeld zijn om de koersopdrijving en de abnormale prijsopdrijving tegen te gaan. Hij zegt dat er sprake is van verspreiding van valse informatie waardoor behoorlijk wat ruis is ontstaan.

“Ons doel is niets anders dan de valutatransacties en het valutaverkeer zodanig te ordenen dan het volk adequaat beschermd wordt” zegt Abdoel tegen de Surinaamse nieuwssite Starnieuws.