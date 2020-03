Particuliere bushouders rijden niet meer tot nader order

De particuliere bushouders in Suriname hebben vanmorgen besloten om massaal in actie te gaan. Er wordt niet meer gereden tot nader order. De actie wordt ondersteund door bushouders aangesloten bij de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (Vosov) en de Particulieren Lijnbussen Organisatie (PLO).

Vosov-voorzitter Suraj Sahadew-Lall zegt aan Waterkant dat de maat nu meer dan vol is. Het is volgens hem niet meer mogelijk om onder de huidige economische situatie diensten te verlenen. De bushouders komen volgens de voorzitter niet meer uit met de huidige tarieven en lijden ook enorme verliezen. Naar zijn zeggen zijn de prijzen van onderdelen als gevolg van de enorme koersstijgingen met meer dan 200% gestegen.

Het onderhouden van de bussen is volgens Sahadew-Lall daardoor onmogelijk geworden omdat de opbrengsten niet voldoende zijn. Daarnaast laat ook de betaling van de subsidie door de overheid te lang op zich wachten. Volgens de voorzitter is er op de verschillende routes in Suriname een betalingsachterstand van 6 of 9 maanden.

De voorzitter laat weten dat er over is gegaan tot het voeren van actie omdat het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) maar doet alsof er niets aan de hand is. “We hebben vaker gezegd dat de huidige tarieven niets meer voorstellen en dat de betalingsachterstanden volledig opgelost moeten worden, maar geen verandering. Wij hebben lang genoeg geduld gehad en accepteren het laksgedrag van het ministerie en de regering niet meer”.

De minister van OWT&C heeft onlangs aangegeven dat de tarieven niet verhoogd kunnen worden, omdat er al subsidie gegeven wordt. Sahadew-Lall zegt dat hij de minister uitdaagt voor een live debat zodat hij de bewindsman kan bewijzen dat het wel moet. De bushouders blijven in actie totdat er geen concrete oplossing komt over hun problemen.