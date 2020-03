Drukte bij pompstations in Suriname vanwege gerucht over benzine schaarste

Het was vanmorgen weer druk bij sommige pompstations in Suriname. Veel autobezitters namen het zekere voor het onzekere en gooiden hun tank vol. Dit naar aanleiding van een bericht op WhatsApp en Facebook dat er een benzine schaarste zou zijn.

Dit is echter niet het geval zegt Mark Goede, CEO van SOL en Shell in Suriname. Door bijzondere omstandigheden is de distributie later op gang gekomen. De distributie vindt nu plaats naar alle SOL en Shell service stations, aldus de CEO.

Hij noemt het verspreidde bericht fake en roept de Surinaamse bevolking op om niet te hamsteren, want er is genoeg brandstof.

SOL Suriname heeft inmiddels laten weten dat zij de dienstverlening wat zal aanpassen vanwege het coronavirus. Ze vragen klanten om vanaf nu zelf af te tanken.