Begrafenis van door pit gestikte baby wordt door overheid betaald

De overheid in Suriname gaat de kosten voor het begraven van de baby, die om het leven kwam door verstikking door een vruchtenpit, voor haar rekening nemen. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vandaag.

De pit was van een rambutan vrucht en was in de baby’s keel geduwd door zijn 11-jarige zus schrijft dWT. De baby stikte daardoor en kwam om het leven.

De 11-jarige bracht het kindje vervolgens naar de badkamer, gooide water over hem heen en legde hem naast de ouders die lagen te slapen aldus de krant.

dWT meldt verder dat het volgens de moeder niet de eerste keer is dat het meisje onhandelbaar gedrag vertoonde. Zo had ze eens een ander jonger broertje mishandeld.

Het meisje is voor begeleiding en verhoor ondergebracht in de jeugdopvang Opa Doelie.