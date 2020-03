‘ABN mocht rekening Surichange Bank opzeggen vanwege gevaar van witwassen’

De Nederlandse ABN AMRO bank heeft onlangs een rekening van de in Suriname gevestigde Surichange Bank opgezegd, vanwege onder meer het gevaar van witwassen. Surichange stapte naar de rechter omdat ze het hier niet mee eens was. Op 13 maart jongstleden deed de Rechtbank Amsterdam een uitspraak hierover.

De Nederlandse bank mocht de rekening van de Surinaamse bank wel opzeggen, heeft de rechter in kort geding geoordeeld. De conclusie is dat ABN AMRO vanwege concrete en reële integriteitsrisico’s voldoende gronden had voor de opzegging

Het ging om de zogenaamde nostro-rekening oftwel een rekening tussen twee banken die onder meer voor het volgende werd gebruikt: Surinaamse Nederlanders storten euro’s bij een wisselkantoor, dat aan de Surichange bank is gelieerd maar in Nederland gevestigd.

Het wisselkantoor maakt de euro’s over naar de nostro-rekening van de Surichange bank, die het bedrag in SRD uitkeert aan haar klanten in Suriname. Zo steunen Surinaamse Nederlanders hun familie in Suriname, dat in zwaar weer verkeert.

Volgens de directeur van de Hakrinbank, Rafiek Sheorajpandey, heeft ook de ING begin dit jaar bankrekeningen van financiële instellingen in Suriname opgezegd. Hij zegt tegen ABC Online Nieuws dat het een trend lijkt onder grote banken, die geen risico’s willen lopen met high risk gebieden. High risk vanuit moneylaundring/witwas oogpunt.

Luister hier naar het fragment: