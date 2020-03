Voedselpakketten worden tot aan huis verkocht in Saramacca

Alle bewoners van het district Saramacca in Suriname kunnen vanaf woensdag 18 maart een voedselpakket voor de deur kopen. Het commissariaat voert samen met SL Group een project uit in het district waar pakketten voor de bewoners van alle starten in alle ressorten verkocht zullen worden.

De pakketten worden momenteel klaargezet bij het commissariaat zodat de verkoop woensdag kan beginnen. Een voedselpakket kost SRD 70. Per huis mag er maar één pakket gekocht worden. Het is de bedoeling dat het project binnen enkele dagen volledig is uitgevoerd. Het commissariaat meldt dat een ieder van het district een pakket mag kopen ongeacht politieke kleur.

De distributie in de ressorten Groningen, Tijgerkreek en Calcutta wordt gedaan via het commissariaat. Morgen wordt er een aanvang gemaakt met de verkoop in Groningen. De ressorten Jarikaba, Wayambo en Kampong Baroe worden gecoördineerd door SL Group. Morgen begint SL Group in Jarikaba.