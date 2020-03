Regering Suriname komt in buitenland gestrande burgers financieel tegemoet

Gestrande Surinaamse staatsburgers, die als gevolg van de ontstane situatie rondom het coronavirus langer vertoeven in het buitenland en niet meer in hun levensbehoefte kunnen voorzien, krijgen een financieel tegemoetkomingspakket. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken van Suriname dinsdag laten weten.

Om voor deze financiële tegemoetkoming in aanmerking te komen moet men Surinaamse staatsburger zijn, niet over een reisverzekering beschikken en niet bij familie of vrienden hebben gelogeerd. Dat laatste zou aangetoond kunnen worden door het overleggen van een bewijs van hotelverblijf.

Deze maatregel is reeds op 37 gestrande Surinaamse burgers die zich in Miami bevinden toegepast. Ook in Belem zijn er een paar mensen die geholpen zullen worden. In Nederland hebben reeds twee personen gebruik gemaakt van de financiële tegemoetkoming.

De diplomatieke en consulaire diensten zijn geïnstrueerd om Surinaamse staatburgers en ingezetenen die willen repatriëren naar Suriname te registreren. Geregistreerde personen moeten contact opnemen met de vliegmaatschappijen en of reisagenten.

Surinaamse staatsburgers zijn op verschillende locaties gestrand. Onder andere in Nederland, India, Amerika, Columbia, Guyana, Frans-Guyana, Curaçao, Panama en Trinidad. Personen die teruggebracht willen worden naar Suriname moeten Surinaams staatsburger zijn of in het bezit zijn van een geldige PSA-kaart of in het bezit zijn van een geldige verblijf- of werkvergunning

Ook zullen ze in het bezit moeten zijn van een geldige ticket met een retourdatum voor 13 april 2020. Daarnaast zullen deze personen bereid moeten zijn om zich te onderwerpen aan een verplichte quarantaine voor een periode van 14 dagen volgens de voorschriften van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid.