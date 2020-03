President Bouterse op beleefdheidsbezoek bij granman Aboikoni

President Desiré Bouterse die momenteel op bezoek is in het Boven-Surinamegebied, heeft granman Albert Aboikoni een bezoek gebracht. Het staatshoofd maakte op zondag 15 maart zijn opwachting bij de residentie van het opperhoofd der Saramaccaners te Asidonhopo.

President Bouterse die al langer dan een week verschillende dorpen in het gebied heeft aangedaan, arriveerde zondag te Asidonhopo. De presidentiële delegatie werd op traditionele en ceremoniële wijze ontvangen door de dorpsbewoners. Daarbij waren aanwezig de granman der Saramaccaners, de hoofdkapiteins, kapiteins en basja’s.

In de daarop belegde bijeenkomst in de krutu oso van het dorp gaf het Surinaamse staatshoofd een uiteenzetting van het doel van zijn bezoek aan het Boven-Surinamegebied. Verder gaf de president aan dat hij met de bewoners van de door hem bezochte dorpen in Suriname van gedachten heeft gewisseld. Hij heeft tevens notitie genomen van de ontwikkelingen in het gebied en een indruk gekregen hoe verder gewerkt moet worden om samen met de gemeenschappen grotere hoogten te bereiken.

Granman Aboikoni, die zich ingenomen toonde met het bezoek van Bouterse, sprak de hoop uit dat de president alle kracht en zegen ontvangt om het goede werk om meer ontwikkeling te weeg te brengen, voort te zetten. Het staatshoofd en zijn delegatie zijn met net zoveel traditioneel gezang uitgeleide gedaan. De president en zijn gevolg vertrokken gisteren na het laatste bezoe aan Langu Kajana, terug naar Paramaribo .