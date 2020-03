‘Geen noodzaak om verkiezingen in Suriname te verschuiven vanwege coronavirus’

Er is momenteel geen noodzaak om de algemene-, vrije-, en geheime verkiezingen van 25 mei 2020 in Suriname te verschuiven. Dat zei BiZa minister Mike Noersalim gisteren op de dagelijkse persconferentie inzake COVID-19. Zijn collega zou BuZa minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken zou maandag in Bakana Tori op Radio SRS hebben laten doorschemeren dat de verkiezingen mogelijk worden uitgesteld.

Noersalim zegt dat er vooralsnog geen reden zijn om de Surinaamse verkiezingen uit te stellen, gelet op maatregelen die het ministerie heeft getroffen. Intussen kunnen politieke organisaties zich voor deelname aan de verkiezingen registeren bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) in het KKF-gebouw.

De registratie startte op maandag 16 maart 2020 en loopt tot en met zaterdag van 7:00 uur-15:00 uur. Een vertegenwoordiging van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) is aanwezig bij de registratie voor het houden van toezicht.