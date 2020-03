Dronken militair veroorzaakt aanrijding in Centrum van Paramaribo

Een militair die vermoedelijk onder invloed van alcohol verkeerde heeft vannacht rond 00.30u een aanrijding met een andere auto veroorzaakt op de hoek van de Fred Derby- en de Eddy Brumastraat in Suriname.

Uit het onderzoek is gebleken dat de militair met zijn voertuig (witte Ist) reed over de Eddy Brumastraat en gaande in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat. Het ander voertuig reed over de Fred Derbystraat rechtdoor gaande in de richting van de dokter Sophie Redmondstraat.

De militair stak haastig de Fred Derbystraat over en onderschatte de snelheid van de auto die kwam aangereden. Daardoor onstond er een frontale botsing, waarbij beide bestuurders de controle over het stuur verloren.

De Ist knalde na de botsing tegen het terras van Blue Grand Café. Het ander voertuig slingerde en kwam midden op de Fred Derbystraat tot stilstaand. Beide voertuigen raakten behoorlijk beschadigd en zijn door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Niemand raakte gewond.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding en dirigeerde de politie van Centrum ter plaatse. Gezien de militair de veroorzaker is, werd de Militaire Politie (MP) ingeschakeld voor onderzoek. De militair die symptomen van dronkenschap vertoonde, is afgevoerd door de MP die belast is met het verdere onderzoek.

Het ander voertuig in kwestie.