Suribet medewerker op non-actief na uitlating over chinezen en coronavirus

Een medewerker van Suribet N.V. is maandag per direct op non-actief gesteld nadat hij negatieve uitlatingen op Facebook had gedaan over Chineze winkeliers in Suriname en het coronavirus. Medewerker K.G. schreef op zijn eigen Facebook profiel: “De Chinezen hebben coronavirus gebracht op de wereld en zij zijn de eerst die bang zijn en winkels sluiten. Deng Dagoe.”

In een verklaring zegt Suribet dat zij zich wenst te distantiëren van deze uitlatingen. “De gedane uitlatingen zijn absoluut niet de visie van Suribet N.V. De medewerker in kwestie is per direct op non-actief gesteld in afwachting op verdere maatregelen. Deze medewerker is geen woordvoerder van Suribet N.V. en absoluut niet bevoegd om namens Suribet N.V. berichten te publiceren” zegt het bedrijf in Suriname.

Suribet heeft al haar wederverkopers een brief gestuurd waarin het bedrijf laat weten dat K.G. uit dienst is getreden en dat hij niet bevoegd is om handelingen te plegen namens Suribet.

Het bedrijf zegt verder haar verontschuldigingen aan te bieden voor de ontstane commotie. “Wij zeggen een ieder die ons op de hoogte heeft gesteld van de uitlatingen dank voor hun alertheid en vertrouwen” aldus de Surinaamse onderneming.

Het originele bericht dat de man op Facebook plaatste: