Lijk matroos zandponton aangespoeld te Overbridge

Het lijk van de 32-jarige matroos die zondagochtend rond 05.30u vanuit een zandponton nabij Overbridge in de Suriname rivier was terechtkomen en verdronk is vanmorgen aangespoeld te Overbridge.

De matroos bevond zich op de ponton samen met de kapitein en nog een andere manspersoon. Alle drie zijn arbeiders van een betonbedrijf en waren op de ponton in de Surinamerivier voor werkzaamheden.

De kapitein verklaarde tegenover de politie dat hij zondagmorgen in zijn slaap rond 05.30u iemand hoorde gillen. Hij stond op samen met de andere arbeider om te kijken wat er aan de hand was. Daarbij zagen zij ongeveer 100m vanuit de punt van de ponton het hoofd van de matroos in het water dat meteen in de diepte verdween.

Volgens de twee arbeiders weten zij niet hoe hun collega in het water terecht is gekomen. De matroos was volgens hun een alcohol verslaafde, maar had zaterdagavond niet gedronken. Tegen 23.00u waren zij gaan slapen.

Naar zeggen van de kapitein klaagde de 32-jarige sedert zaterdagmiddag tot in de avond dat hij weg wilde. De matroos was pas drie dagen werkzaam met hun op de ponton. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.