Extra KLM vluchten naar Suriname om mensen naar huis te brengen

Om in Suriname gestrande KLM passagiers gedurende deze periode naar huis te brengen heeft de KLM 2 extra vluchten op woensdag 18 en vrijdag 20 maart ingezet naar Amsterdam. Dat heeft het bedrijf bekend gemaakt.

Passagiers die op deze vluchten geboekt staan als terugkerende passagier zullen door de KLM vervoerd worden naar Amsterdam, samen met de gestrande passagiers van de KL 714 van zaterdag 14 en zondag 15 maart.

Voor de periode na 22 maart is de KLM voornemens om alle terugkerende passagiers te vervoeren naar Amsterdam zolang de Nederlandse en Surinaamse overheden dit toestaan.

Het KLM vliegschema van Suriname naar Amsterdam voor de resterende week ziet er als volgt uit:



Dinsdag 17 maart – KL714 Check in 14:15 – 17:00, geplande vertrektijd 19:15

Woensdag 18 maart – KL714 Check in 14:15 – 17:00, geplande vertrektijd 19:15

Donderdag 19 maart – KL714 Check in 14:15 – 17:00, geplande vertrektijd 19:15

Vrijdag 20 maart – KL714 Check in 14:15 – 17:00, geplande vertrektijd 19:15

Zaterdag 21 maart – KL714 Check in 14:15 – 17:00, geplande vertrektijd 19:15

Zondag 22 maart- KL714 Check in 14:15 – 17:00, geplande vertrektijd 19:15