Avenue Nine levert vanaf vandaag krachtige soep ‘Krakti Supu’ aan huis

Het Rotterdamse restaurant Avenue Nine verkoopt vanaf vandaag, dinsdag 17 maart, elke doordeweekse dag krachtige soep oftewel ‘Krakti Supu’. Ook leveren zij soeppaketten met rijst en drinken, zodat mensen niet de deur uit hoeven voor een gezonde maaltijd. Dit is allemaal te bestellen via https://avenuenine.nl/krachtige-soep.

De term Krakti Supu is een term uit het Surinaams om ‘een stevige soep die je helpt om weer op krachten te komen’ te omschrijven. Op hun website kun je simpel een Surinaamse soep bestellen. De bestelling wordt tussen 16:00 en 18:00 uur in Rotterdam tot aan huis geleverd. Vanaf 7,50 euro heb je een soep. Je kunt ook een grote portie bestellen waar een heel gezin van kan eten. Zij bieden oker-, saoto-, gritibana- en kippensoep aan

“Wij maken de krachtige soepen extra groot, zodat mensen niet meer naar buiten hoeven om boodschappen te halen”. Hiermee proberen zij vooral ouderen en gezinnen te helpen die de deur niet uit kunnen. Men kan ook ervoor kiezen om andere Surinaamse producten bij Avenue Nine te bestellen.



“In tijden van verlaagde weerstand en nare virussen die de kop opsteken, is het belangrijk om jezelf aan te sterken met een stevige Surinaamse soep”, zegt de eigenaar van Avenue Nine, Miquil Tjon Kon Fat. Naar eigen zeggen, willen zij zich niet gek laten maken door het coronavirus en vinden ze het belangrijk dat mensen gezond blijven eten. Krakti Supu’s bevatten vaak veel groente en zijn gebaseerd op een sterke bouillon. Zo een krachtige soep bevat genoeg vitamines en mineralen om je weer op te doen knappen.

Miquil benadrukt hoe belangrijk hij het vindt om grote groepen mensen te helpen. Soep is daarvoor het gerecht bij uitstek “omdat het veel mensen blij maakt en al generaties bewijst hoe je ervan kan opknappen”.

De afgelopen tijd zat het restaurant bomvol. Daarom dat Avenue Nine er nu voor heeft gekozen om het eten deze periode thuis te laten bezorgen. Bij bezorging zullen we natuurlijk ook rekening houden met de geldende adviezen. Dit is één van de maatregelen die dit Surinaamse restaurant neemt tegen verspreiding van het coronavirus. “Mensen moeten met plezier genieten van ons eten en niet met een dubbel gevoel of angst om ziek te worden.

Het doel is dat mensen gezond blijven eten in deze tijd. Een krachtige soep eten helpt daarbij en als onze klanten zich hiermee kunnen beschermen tegen het coronavirus of er juist van kunnen opknappen, dan ben ik al helemaal blij”, aldus Miquil. “Alhoewel wij de gezelligheid hiermee moeten missen, zijn wij blij om onze klanten op deze manier tegemoet te komen”.

Elke werkdag zal er een andere Krakti Supu worden aangeboden. Meld je aan om informatie te ontvangen over ons bezorgmenu via https://avenuenine.nl/krachtige-soep. Voor meer informatie, bel naar +31 103070962.