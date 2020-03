Vakantieganger zonder rijbewijs veroorzaakt ravage met huurauto

Afgelopen zaterdag vond deze zware aanrijding tussen twee terreinauto’s plaats op de hoek van de Rubensstraat en de Heliumstraat. Volgens de Surinaamse krant Times of Suriname is de enorme ravage door deze aanrijding veroorzaakt door een vakantieganger die zonder rijbewijs reed in een huurauto.

Hij reed in de witte auto en verleende geen voorrang aan de benadeelde bestuurder die reed over de Heliumstraat. Hierdoor ontstond er een botsing waarbij het voertuig van de benadeelde op z’n zij terecht kwam, zoals op bovenstaande foto te zien is.

In het voertuig dat op z’n zij terecht kwam zaten naast de bestuurder ook een vrouw en een kind die beiden gewond raakten. Ze werden beiden naar het ziekenhuis gebracht.

De vakantieganger die het ongeval veroorzaakte werd naar het politiebureau overgebracht schrijft de Surinaamse krant.