Twee agenten vast na vondst 6 kg cocaïne op vlucht van Suriname naar Nederland

De Surinaamse Narcotica Brigade heeft twee politie agenten, verbonden aan het BID-Team op de luchthaven, aangehouden in verband met de vondst van ruim zes kilogram cocaïne in een vliegtuig op Zanderij. Het gaat om de agenten Marciano P. en Diego W. bevestigd politiewoordvoerder hoofdinspecteur Humphrey Naarden tegenover Waterkant.Net.

De verdovende middelen zaten in de keukenruimte van een lijnvliegtuig, dat gebruikt wordt om de route Paramaribo-Amsterdam visa versa te onderhouden. Ze werden op zaterdag 7 maart op de J. A. Pengel internationale luchthaven ontdekt door een lid van de Hondenbrigade met zijn hond (foto).

Er zijn in totaal vijf mensen aangehouden in deze zaak. Naast de twee agenten zijn dat drie verdachten die ook zijn verbonden aan de luchthaven te weten: Furgil S., Glenn L. en Jitendrapersad J. Ze zijn in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Volgens de politie zullen er mogelijk nog meer aanhoudingen volgen. De cocaïne is in beslag genomen, aldus de politie.