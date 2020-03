Inbrekers vluchten uit woning bij afgaan alarm; twee aangehouden

Het afgaan van het alarm van een woning is een grote spelbreker geweest voor inbrekers zondagochtend in het Sewdajal project te Houttuin. Drie criminelen waren rond 03.00u een woning binnengedrongen en kregen de schrik van hun leven toen de buurvrouw hen opmerkte en de alarm van haar woning aanmaakte. De verdachten sloegen toen meteen op de vlucht.

De politie van Houttuin die ook direct was ingeschakeld kwam snel ter plaatse voor onderzoek. Het gebied werd afgekamd met assistentie van de verschillende politie-eenheden, maar de criminelen werden niet aangetroffen. Bij het buurtonderzoek kwam naar voren en was ook op camerabeelden te zien dat een witgelakte personenauto met een taxibord drie manspersonen had afgezet in het project.

Na het onderzoek ter plaatse keerde de wetsdienaren terug naar het bureau. Op de terugweg werd een witgelakte personenauto met een taxibord gesignaleerd op de berm van de Martin Luther Kingweg ter hoogte van het Sewdajal project. Het voertuig werd positief herkend en klemgereden.

Vijf mannen zaten in het voertuig en sloegen bij het zien van de politie op de vlucht. De sterke arm wist twee aan te houden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide in verzekering gesteld. De politie in Suriname werkt aan de opsporing en aanhouding van de overige drie verdachten.