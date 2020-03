Elektrische brommobiel in opkomst

Hoe dichter je bij de leeftijd van achttien jaar komt, des te meer je uitkijkt naar jouw rijbewijs. Je mag tegenwoordig al op je zestiende beginnen met rijlessen. Daarnaast mag je ook al voor je achttiende achter het stuur zitten wanneer je een rijbewijs hebt, alleen moet er dan wel iemand van boven de achttien met een rijbewijs naast zitten. Voor sommige jongeren duurt wachten tot hun achttiende echter te lang. Dit is één van de redenen dat steeds meer jongeren een brommobiel kopen.



Waarom een brommobiel?

Ben je nog geen achttien? En begin je het fietsen naar school of andere locaties zat te worden? Dan is een brommobiel ideaal. Allereerst ben je natuurlijk een stuk sneller op de plaats van bestemming. Daarnaast hoef je niet bang te zijn dat je een nat pak krijgt, want je hebt immers altijd een dak boven je hoofd. Lijkt een brommobiel jou ook wel wat? Om in dit voertuig te rijden moet je minimaal zestien jaar oud zijn. Daarnaast moet je over een bromfietsrijbewijs beschikken.



Ook ideaal voor ouderen

We gaven hierboven voornamelijk redenen voor jongeren om een elektrische brommobiel aan te schaffen. Ook voor ouderen is zo’n voertuig echter ideaal. Waarom? Omdat zij in een situatie kunnen komen waarin hun rijbewijs niet meer verlengd wordt. Om te voorkomen dat zij aan huis gekluisterd zitten, kunnen zij een brommobiel kopen. Met behulp van dit voertuig kunnen zij toch nog onder de mensen komen en komen ze niet in een sociaal isolement terecht.



Ook driewielers in opkomst

De elektrische brommobiel is de laatste jaren flink in opkomst. In steeds meer steden en dorpen zien we deze voertuigen op de weg rijden. Dit is echter niet het enige elektrische voertuig dat aan populariteit wint. In plaats van een gewone scooter zijn er namelijk steeds meer mensen die een elektrische driewieler kopen. Allereerst is dit voertuig natuurlijk een stuk milieuvriendelijker. Je verbruikt immers geen brandstof meer. Daarbij komt dat een elektrische driewieler ideaal is voor mensen die niet al te mobiel meer zijn. Een driewieler hoef je immers niet in evenwicht te houden en dat is bij een gewone scooter wel het geval.

