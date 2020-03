Alweer bromfietser dodelijk aangereden in Nickerie

Bij een verkeersongeval in Suriname is afgelopen nacht opnieuw een bromfietser om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval iets na middernacht in Nieuw Nickerie zou hebben plaatsgevonden tussen een auto en de bromfiets.

De bestuurder van de auto zou geen voorrang hebben verleend aan de bromfietser op de hoek van de Emmastraat en de DC Parabirsingweg, voorheen bekend als Achterdam. Bij de aanrijding raakte de man zwaargewond.

Hij werd voor medische hulp naar de Spoedeisende Hulp gebracht, alwaar hij enkele daarna kwam te overlijden. Politiewoordvoerder hoofdinspecteur Humphrey Naarden heeft de dood van de man bevestigd tegenover de redactie van Waterkant.Net. Het slachtoffer is de 57-jarige Anand Laighsingh.

Een paar weken geleden werd ook de 54-jarige Mahinderpersad Thakoerdat in Nickerie doodgereden. De veroorzaker van dat ongeval verkeerde onder invloed van alcohol: