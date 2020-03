VIDEO: Ook winkeliers treffen maatregelen na komst coronavirus in Suriname

Het coronavirus heeft Suriname bereikt en dat heeft grote gevolgen voor het land. De Surinaamse overheid heeft meteen een paar ingrijpende maatregelen getroffen. Ook winkeliers hebben het druk en hebben de afgelopen dagen maatregelen getroffen om besmetting met het virus te voorkomen.

Zo zorgt een van de grootste warenhuizen in het land, Kirpalani’s, bij de ingang van haar winkel ervoor dat klanten eerst hun handen ontsmetten. klanten die de winkel binnen lopen moeten eerst langs een security guard die hen voorziet van hand sanitizer zoals op bovenstaande foto en in dit filmpje onder te zien is.

Sommige winkeliers hebben de toegang tot hun winkel gesloten voor het publiek en verkopen mondjesmaat producten via tralies, zoals hieronder ook te zien is:

En andere winkeliers slaan helemaal door, zoals hieronder in het filmpje ook te zien is. Klanten worden door een medewerker bij het betreden van de winkel bespoten met een desinfectiemiddel: