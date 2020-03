Veertien personen in quarantaine in Marwina-ziekenhuis te Albina

De Surinaamse minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft zojuist tijdens een persbriefing gemeld dat veertien personen, in verband met het coronavirus (COVID-19), in quarantaine zijn geplaatst in het Marwina-ziekenhuis te Albina.

Tot nu toe zijn in Suriname twintig suspecte gevallen onderzocht van wie slechts één positief is getest op COVID-19, aldus Elias zondagavond in het NCCR-hoofdkwartier. Het is het eerste geval in ons land en het gaat om een vrouw die momenteel in stabiele toestand verkeert.

De Surinaamse overheid heeft zondagmiddag een speciale COVID-19 informatie website gelanceerd. De site ging om 17.00 uur vandaag live op www.covid-19.sr.

Het is de bedoeling dat de site real-time wordt geüpdate, maar deze laatste informatie stond er bij het schrijven van dit bericht nog niet op: