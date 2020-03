Ruzie om goktafel eindigt in gewelddadige vechtpartij

Een ruzie om een houten goktafel is op maandag 9 maart in het politieressort Munder geëindigd in een gewelddadige vechtpartij.

De politie van het bureau Munder kreeg de melding van een vechtpartij op een adres in het ressort. De wetsdienaren deden de plek aan voor onderzoek. Daarbij bleek dat enkele jongemannen een andere manspersoon, de 37-jarige Kean M. hadden aangevallen. De jongemannen betichtten Kean van het vernietigen van een tafel door hun gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat de jongemannen elke dag op een leegstaand perceel gokken. Door hen werd een houten tafel gemaakt waarop gegokt werd. Deze tafel is door iemand vernietigd. Omdat de jongenmannen het vermoeden hebben dat Kean de vernieling gepleegd heeft ontstond er een woordenwisseling tussen hun en Kean.

Op een gegeven moment pakte Kean een eind hout en sloeg een van de jongenmannen bekend als “Amigo” daarbij. Amigo raakte daarbij zodanig gewond dat hij voor medische hulp naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis overgebracht moest worden, meldt het Korps Politie Suriname.

De 27-jarige Lorenzo A., zijnde een broer van “Amigo” nam wraak door Kean ook met een eind hout te mishandelen. Zowel Kean en Lorenzo zijn door de politie aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ingesloten.