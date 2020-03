Nederlandse vakantieganger in Suriname kapt man bij familieruzie

De in Nederland woonachtig 61-jarige Wadjad Ali B., die in Suriname op vakantie is, zit momenteel in Suriname vast ter zake bedreiging en zware mishandeling. De man zou de 27-jarige G.M. met een houwer hebben gekapt bij een familieruzie op een woonadres in het politie ressort Lelydorp.

Uit het voorlopig onderzoek van het Korps Politie Suriname is naar voren gekomen dat G.M. samen met twee andere mannen, zijn nieuwe buurman en buurvrouw was gaan helpen om spullen op hun oud woonadres op te halen. De buurman en zijn partner waren verhuisd nadat zij mot kregen met de oudere zus van de buurman, die nog op dat adres woonachtig is.

Toen zij op het adres in kwestie arriveerden bleek de zus niet thuis te zijn. Haar jongere broer, die nog een sleutel van dat huis had, ging naar binnen om de spullen te pakken. Terwijl hij daarmee bezig was kwam zijn zus thuis aan en begon ruzie met hem te maken meldt de Surinaamse politie.

Hun zwager Wadjad Ali kwam kort daarna ook ter plaatse en begon iedereen daar te bedreigen, met uitzondering van de zus. Op een bepaald moment haalde Wadjad Ali een houwer tevoorschijn en ging G.M. daarmee te lijf. Het slachtoffer werd gekapt aan zijn hand.

Heethoofd Wadjad Ali is op vrijdagavond 6 maart ter zake bedreiging en zware mishandeling door de politie van het bureau Lelydorp aangehouden. Hij is door de politie aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.