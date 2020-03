Ambassadeur Venezuela op beleefdheidsbezoek bij minister Gopal

De ambassadeur van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Ayerin Yesenia Flores Rivas, heeft op vrijdag 13 maart een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Lalinie Gopal van Sport- en Jeugdzaken. Tijdens het bezoek is er onder andere gesproken over de jarenlange goede samenwerking welke er reeds bestaat tussen het Surinaamse ministerie en de Venezolaanse ambassade en hoe die samenwerking zowel op het gebied van sport- en jeugdontwikkeling verder geïntensiveerd kan worden.

De minister en de ambassadeur hebben afgesproken om zich in te zetten voor het voortzetten van de reeds bestaande sportprojecten en na te gaan op welke nieuwe gebieden er verder samengewerkt kan worden. Het is ook de bedoeling, om op verzoek van de Surinaamse Voetbal Bond (SVB), de U- 20 en U-23 voetbal selectie van Venezuela voor een vriendschappelijke voetbalwedstrijd gaat afreizen naar Suriname. Volgens de diplomaat is Venezuela voornemens om haar bijdrage te leveren op het gebied van het jeugdbeleid door middel van uitwisselingsprogramma’s.

Minister Gopal gaf aan dat het ministerie van Sport- en Jeugdzaken een jarenlange samenwerking heeft met de Bolivariaanse Republiek Venezuela waarvan het CMD Hugo Chavez Memorial Toernooi en cursussen in de Spaanse taal onderdeel van zijn. Er zal gezamenlijk gewerkt worden aan een Memorandum of Understanding (MOU), waarin een raamwerk voor de samenwerking wordt vastgesteld.

Ambassadeur Ayerin Yesenia Flores Rivas stelt een MOU zeer op prijs. Volgens haar kan er op zo een manier gewerkt worden aan de ontwikkeling van sport en jeugdparticipatie, meldt het ministerie.