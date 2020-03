Zorgen om zieke passagier op aankomende SLM vlucht vanuit Nederland naar Suriname

In Suriname wordt momenteel gevreesd voor een tweede geval van besmetting met het coronavirus (COVID-19). De redactie van Waterkant.Net verneemt van verschillende bronnen dat dit te maken heeft met een zieke passagier in een gecharterd vliegtuig van de SLM, dat vrijdagavond vanuit Schiphol (Nederland) op Zanderij zal landen.

Het is nog niet duidelijk of deze zieke persoon ook daadwerkelijk besmet is met het coronavirus, maar niets wordt aan het toeval overgelaten. De redactie verneemt dat de autoriteiten in de opperste staat van paraatheid zijn. Met name gezien een eerdere besmetting in Suriname van een persoon die ook uit Nederland kwam.

Op het moment dat het vliegtuig rond 20.30u in Suriname zal landen zal deze persoon getest worden op het COVID-19 virus. Mocht het daadwerkelijk gaan om een besmetting dan zal iedereen uit voorzorg in quarantaine moeten melden bronnen aan Waterkant.

In dat geval zal het vliegtuig ook ontsmet moeten worden. Door deze extra handelingen zal de oorspronkelijke vertrek tijd van omstreeks 23.30u waarschijnlijk niet meer gehaald worden. Wat dat voor gevolgen heeft voor de sluiting van het luchtruim om 00.00u is nog niet duidelijk.