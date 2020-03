Vertraagde SLM vlucht vertrekt vanavond alsnog uit Suriname

Ondanks het afsluiten van het Surinaams luchtruim om 00.00u vanmorgen, gaat de SLM vlucht, die gepland was voor vrijdag 23.30u, vandaag om 18.00u lokale tijd vertrekken naar Nederland. Passagiers zijn inmiddels op de luchthaven en hebben ingecheckt om richting Schiphol te vertrekken. Ook het vliegtuig staat klaar (foto).

Vlucht PY993 van de SLM vanuit Amsterdam uitgevoerd door EVELOP Airlines landde gisteravond om 21.07 uur op de Johan Adolf Pengel Internationale luchthaven. Aan boord bevonden zich 106 passagiers en 11 bemanningsleden. Omdat er iemand aan boord zat die de symptomen vertoonde van COVID-19 moesten passagiers en bemanningsleden aan boord blijven.

Deze passagier is door gezondheidsautoriteiten (Port Health) afgevoerd van boord en daarna per ambulance vervoerd naar het Wanica Ziekenhuis alwaar deze aan de COVID-19 test is onderworpen. Daar bleek dat er geen sprake was van COVID-19.

Door al deze extra handelingen werd het laat en kon de terugvlucht vanmorgen niet meer plaatsvinden. Passagiers van de vertraagde vlucht PY994/13 maart zullen vervoerd worden op heden, zaterdag 14 maart 2020.