Tentamenperiode FTeW verschoven tot nader order

De geplande tentamenperiode van de Faculteit der Technologische Wetenschappen (FTeW) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname van aanstaande maandag 16 maart tot en met vrijdag 3 april is verschoven tot nader order. Deze bekendmaking heeft het hoofd van de FTeW-Examencommissie vanmorgen de deur doen uitgaan.

In de bekendmaking wordt aangegeven dat het besluit is genomen na overleg met het Dagelijks Bestuur van de Faculteit, vanwege de coronavirus (COVID-19) ontwikkelingen in het land.

De Surinaamse Examencommissie laat weten dat zodra de situatie enigszinds genormaliseerd is, zij in afwijking van het vigerend examenreglement tussen vaststelling en aanvang van de nieuwe tentamenperiode maximaal 1 werkweek in acht zullen nemen in plaats van de voorgeschreven 3 werkweken.

Studenten wordt geadviseerd de extra vrijgekomen ‘studietijd’ nuttig de besteden, zodat zij bij aanvang van de tentamens voldoende voorbereid eraan kunnen deelnemen. Hieronder de bekenmaking: