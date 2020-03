Voorbereidingen in verschillende districten voor verkiezingen verloopt vlot

De districtscommissarissen (dc’s) van het Bestuursressort Kabalebo Theresia Cirino, Wedprekash Joeloemsingh van Wanica en Margaretha Malontie van Sipaliwini (Bestuursressort Pamaka), zijn goed op schema voor wat betreft de voorbereidingen naar de verkiezingen toe. De rol van de dc bij de wettelijke ter inzagelegging (WTIL) is om ervoor te zorgen dat de Surinaamse kiezerslijsten voor de gemeenschap op locatie beschikbaar zijn. Daarnaast moeten zij samen met bestuursambtenaren de mensen motiveren om hun gegevens te laten controleren. Indien er bijzonderheden zijn, worden deze doorgeleid naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza).

Voor wat betreft de bemensing van de stembureaus, zijn de dc’s ook betrokken bij het proces van sollicitatie tot het moment van selectie van de kandidaat stembureauleden. Ten aanzien van de training is Cirino blij met de nieuwe opzet, waarbij de mensen die solliciteerden aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. “Het is een goede aanpak van het ministerie, omdat wij in Suriname objectiever moeten kijken naar zaken. De verkiezingen zijn heel belangrijk voor het land, omdat het beleid en het bestuur van het land wordt bepaald door de regerende partij die door de meerderheid wordt gevormd”, aldus Cirino.

Volgens Cirino moeten zaken objectiever worden bekeken. De mensen die bij de stembureaus zullen werken moeten over een bepaalde denkcapaciteit beschikken, waardoor ze zaken in goede banen kunnen leiden. Hierdoor kunnen de tellingen en alle andere processen die wettelijk vereist zijn volgens Cirino vlotter verlopen. “Zodoende kunnen wij er ook sneller over de uitslag beschikken. Daarnaast moeten de kiesgerechtigden beter geïnformeerd worden over hoe zij moeten stemmen, zodat de kwaliteit en het niveau van het stemgebeuren wordt verhoogd. Dit kan Suriname alleen maar ten goede komen.”

Volgens dc Wedprekash Joeloemsingh verloopt de samenwerking tussen zijn commissariaat en Biza heel positief. Hij verwacht dat er bij deze verkiezingen een betere job kan worden gedaan, in vergelijking met de voorgaande verkiezingen. De verbeterpunten van de evaluatie van de vorige verkiezingen zijn dit jaar meegenomen en geïmplementeerd. Maar ook de overlegmomenten en communicatie naar Biza toe zijn vlot. Wat de WTIL betreft is er meer flexibiliteit op de locaties. “Wanneer de animo op een locatie niet zo hoog is, kunnen wij deze verplaatsen om meer mensen in de gelegenheid te stellen om hun gegevens te laten checken. De mensen hebben ook de mogelijkheid om dit via hun smartphone te doen”.

Volgens de burgervader worden dagelijks al de correcties die zijn doorgegeven aan Biza nagetrokken. De dc’s zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de sollicitatieperiode voor colporteurs en controleurs. Daarna komt er een screening en de voorbereidingen voor colportage van zaken die moeten worden aangepakt op de stembureaus.

Burgermoeder Margaretha Malontie zegt dat haar commissariaat en Biza een goede samenwerking hebben. “Bij de uitvoering van de werkzaamheden, worden altijd plenaire meetings gehouden, waar wordt afgestemd hoe het werk moet worden uitgezet en dat verloopt aardig.” Voor wat betreft de voorbereidingen naar de verkiezingen toe, zegt ze dat haar team nog in het veld is voor de WTIL. Het team doet alle dorpen in dat district aan om de mensen te informeren en te stimuleren om hun gegevens te laten checken. Na de WTIL volgt de werving van de colporteurs. De werving van colporteurs is van 16 tot en met 18 maart.