VIDEO: Medewerkers ministerie Onderwijs in actie na ontslag onderdirecteur

Het stafcollectief en andere medewerkers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname zijn vanmorgen in actie gegaan. Aanleiding hiervoor is de ontheffing van onderdirecteur Muriël Hoepel en de houding van de Surinaamse onderwijsminister Lilian Ferrier.

De acties begonnen gisteren (donderdag) en vandaag verzamelden boze medewerkers zich opnieuw bij het ministerie aan de Kafiluddistraat in Paramaribo (foto).

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd noemen de actievoerders Ferrier arrogant, dominant, dictatoriaal, respectloos en een ‘koloniale heerser’. Ook vinden ze dat Ferrier zich professioneel moet opstellen en persoonlijke vetes buiten het ministerie moet laten, schreef dWT gisteren.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de actievoerders op dit moment een korte pauze hebben ingelast, omdat ze wachten op een brief waarin de bond wordt uitgenodigd voor een gesprek met de minister.

De situatie vanmorgen:

Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur zake Posted by Klaas Anthonio on Friday, 13 March 2020