Deze man vermoorde zijn partner na een ruzie op een feest

Dit is de 34-jarige Fernald W. met zijn 33-jarige partner Christina Bisnath in betere tijden. De vrouw werd woensdagavond door Fernald vermoord in een appartement te Leiding 9. De man ging hiertoe over nadat de twee daarvoor een heftige woordenwisseling hadden gekregen op een feest te Commewijne.

Volgens het Korps Politie Suriname verlieten de man en de vrouw na de woordenwisseling afzonderlijk het feest. Het ontzielde lichaam van Bisnath werd later door haar 14-jarige zoon ontdekt, nadat hij door zijn opa thuis was afgezet. Het lijk vertoonde een aantal steek- en snijverwondingen.

Op donderdagmorgen 12 maart meldde Fernald zich zelf aan op het politiebureau te Meerzorg. Hij werd aangehouden en vervolgens overgedragen aan de collega’s van de afdeling Kapitale Delicten die belast zijn met het verdere onderzoek in deze zaak.

Fernald heeft toegegeven dat hij zijn vrouw Christina om het leven heeft gebracht. Hij is hangende het onderzoek in verzekering gesteld. De verdachte en het slachtoffer hadden een relatie van ruim zes jaar met elkaar meldde de Surinaamse politie.