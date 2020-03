Alle openbare events in Suriname afgelast vanwege coronavirus

De Surinaamse overheid heeft vrijdagmiddag alle vergunningen die verstrekt zijn voor het houden van openbare vermakelijkheden in Suriname, onmiddellijk ingetrokken. Deze maatregel volgt naar aanleiding van het eerste bevestigde COVID-19 geval in Suriname vandaag. Het betreft een persoon die uit Nederland is gekomen.

In overleg met actoren is besloten om een aantal verhoogde maatregelen te treffen. Districtscommissaris van Paramaribo Zuidwest, Eric Grauwde, geeft aan dat alle vergunningen dan wel toestemmingen die verleend zijn tot nader order of nadere berichtgeving worden opgeschort, dan wel ingetrokken.

Het gaat om bijeenkomst waarbij meer dan 100 mensen bijeen komen. De burgervader vraagt begrip en doet een beroep op de personen die een dergelijke vergunning hebben gehad, dit besluit op te volgen en zegt hen dank dat zij bereid zijn hun medewerking te verlenen.

Nadere berichtgevingen hieromtrent volgen.