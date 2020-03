52-jarige vrouw in Guyana dood door coronavirus

In Guyana werd woensdag gespeculeerd of de dood van een 52-jarige vrouw komt door het coronavirus. De vrouw kwam op woensdag te overlijden in het Georgetown Public Hospital (GPHC) nadat ze griep-achtige symptomen vertoonde. Ze is afkomstig uit New York.

De Guyanese autoriteiten zeiden eerder op de dag dat ze geen bewijs hebben dat ze door het virus om het leven is gekomen. Er zou getest worden om te achterhalen of het daadwerkelijk om het virus gaat. De vrouw had onderliggende aandoeningen waaronder diabetes en hoge bloeddruk.

Maar volgens diverse Guyanese media zou het wel gaan om de eerste dode door het coronavirus in Guyana. Die hebben het bericht woensdagavond als breaking news gebracht. Vanuit de overheid is er nog geen officieel bericht.

Het nieuws komt op het moment dat Suriname bekend maakte dat de backtrack route tussen Suriname en Guyana gesloten blijft.