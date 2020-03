VIDEO: Meer dan 10 auto’s in brand gevlogen bij autosloperij Wanica

Op het terrein van een autosloperij aan de Henarweg in het district Wanica zijn gisteren meer dan 10 auto’s in brand gevlogen.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding rond 18.40u binnen en dirigeerde de politie en manschappen van het Korps Brandweer Suriname ter plaatse.

Bij aankomst van de brandweer stonden de voertuigen in lichterlaaie. Ook kwam er veel rook vrij. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er in totaal 13 sloopauto’s in brand stonden.

Het vermoeden bestaat dat het gaat om een brandstichting. De afdeling Forensiche Opsporing heeft de zaak in onderzoek. Bekijk de beelden die via Facebook werden gedeeld: