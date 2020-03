Zwangere jongedame (18) verkracht in haar woning

Een 18-jarige zwangere jongedame is in het weekend in haar woning in Paramaribo verkracht door een onbekende man. De jongedame verklaarde tegenover de politie dat zij relatieproblemen heeft. Ze was moe van de problemen en besloot toen om even uit huis te gaan om te ontspannen. Het slachtoffer liep toen vanuit de woning in de richting van de Wijdenboschbrug in Suriname.

Tijdens het lopen ontmoette de jongedame die twee maanden zwanger is plotseling drie onbekende mannen. De mannen knoopten een gesprek met haar aan. Vervolgens gingen zij samen naar een bar en het slachtoffer vertelde daar haar problemen aan de mannen.

Na enige tijd besloot de 18-jarige naar huis te gaan. Één van de mannen besloot toen om met haar mee te lopen. Hij hield de jongedame voor dat hij ook van de buurt is. Toen zij bij de woning aankwamen, trok de man de jongedame plotseling naar binnen en verkrachtte haar.

Na de daad maakte de man zich uit de voeten. De politie van bureau Nieuwe Haven werd vervolgens ingeschakeld en kwam ter plaatse voor onderzoek. De Surinaamse wetsdienaren hebben de aangifte opgenomen en werken aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.