Speciale Phagwa stand bij winkel Indira Gandhiweg ingestort

Een speciaal voor Holi Phagwa opgezette verkoopstand, voor een winkel aan de Indira Gandhiweg in Suriname, is maandagmiddag ingestort. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat er niemand gewond raakte.

Het gaat om een stand van de winkel Rams Cultural House die religieuze en culturele artikelen verkoopt. In verband met het Holi feest, een nationale vrije dag in Suriname op dinsdag 10 maart, had de winkel buiten een speciale stand staan, waar er Phagwa spullen verkocht werden.

Hoe de stand heeft kunnen instorten is niet bekend.

