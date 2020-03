Politie zoekt man die 20 jaar geleden voor het laatst gezien is in Suriname

Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit van het korps Politie Suriname verzoekt de opsporing van de vermiste Remy Verveer. De nu 54-jarige man is in het jaar 2000 voor het laatst gezien, aldus de politie.

Verveer, wonende aan de Marakastraat nummer 24 te Paramaribo, is nu al bijna 20 jaar vermist. De foto die de politie gebruikt heeft bij dit opsporingsbericht komt uit 1981, toen de man slechts 16 jaar oud was. Dat meldt het Korps Politie Suriname maandag.

Een ieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze vermiste wordt verzocht om kontakt te maken met de politie van ressort Geyersvlijt op de  telefoonnummers 451222 of 451677; de  Command Centre (voorheen Centrale Meldkamer) op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.