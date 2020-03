Onverbeterlijke inbrekers weer opgepakt en opgesloten

De Surinaamse politie heeft afgelopen zondag twee inbrekers in de kraag gevat, die probeerden in te breken op twee verschillende locaties te Uitvlugt. Het gaat om de de 35-jarige Sergio, van T. en de 26-jarige Diego S. meldt het Korps Politie Suriname.

De twee mannen zouden zich bij herhaling schuldig gemaakt hebben aan het plegen van strafbare feiten en vaker met justitie in aanraking zijn gekomen in verband met het weggenomen van andermans goed meldt de Surinaamse politie.

Ze werden in de vroege ochtend van zondag 8 maart opgepakt na een melding van het Command Center, dat criminelen gepoogd hadden in te breken. De politie van Uitvlugt, bijgestaan door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo(RBTP), was er snel bij en het gelukte de wetsdienaren om Sergio en Diego aan te houden.

De politie trof breekwerktuigen bij hun aan. Sergio en Diego verplaatsen zich met een personenauto. De breekwerktuigen en het voertuig zijn door de politie in beslag genomen. Na overleg met het Openbaar Ministerie in Suriname zijn de mannen, hangende het onderzoek, weer door de politie in verzekering gesteld.