Baby in Suriname gestikt door vruchtenpit

Een baby van amper twee maanden is in Suriname om het leven gekomen na verstikking door een pit van een vrucht. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) vandaag. De politie heeft het geval bevestigd tegenover de krant. Om welke vrucht het gaat is niet duidelijk.

Volgens dWT zou in eerste instantie aan de Surinaamse politie zijn doorgegeven dat een baby door een vrouw zou zijn gewurgd op een woonadres in het ressort Centrum. Een arts stelde echter vast dat de baby door verstikking is komen te overlijden.

Wie de baby de vrucht heeft gegeven is vooralsnog onduidelijk. Het ontzielde lichaam van het kind is na afstemming met het Openbaar Ministerie aan de familie afgestaan voor de begrafenis.

Het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek.