Vrouw probeerde vogels uit Suriname te smokkelen naar Nederland

Een Nederlandse vrouw probeerde vorige maand 24 Surinaamse vogels Nederland in te smokkelen. Zij was op Schiphol aangekomen met een vlucht uit Suriname. De douane trof de vogels aan in haar koffer en waarschuwde de NVWA.

Het importeren van vogels van buiten de Europese Unie is niet toegestaan om de insleep van dierziektes te voorkomen. Het gaat om zogenoemde tangara’s. De dieren waren waarschijnlijk bedoeld voor de verkoop op een vogelmarkt in Zwolle, aldus de NVWA.

Volgens het NVWA is er in Nederland een levendige handel in vogels, die voor een deel illegaal is. Het kan dan gaan om beschermde inheemse en uitheemse vogels die in het wild zijn gevangen. Deze handel brengt risico’s met zich mee voor het voortbestaan van sommige soorten.

De douane nam de vogels uit Suriname in beslag en doet nog verder onderzoek.