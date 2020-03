VIDEO: Viering Holi Phagwa op verschillende scholen in Suriname

Miljoenen mensen over de hele wereld vieren morgen het Hindoe lente- en nieuwsjaarfeest Holi Phagwa. Op verschillende scholen in Suriname werd vandaag Holi Phagwa uitbundig gevierd. Dit omdat morgen een nationale vrijedag is. Het Holifeest wordt in Suriname door alle bevolkingsgroepen gevierd.

In verschillende delen van het land wordt vanavond de Holika (brandstapel) verbrandt. Een aantal dagen voor het Phagwa feest wordt de brandstapel gemaakt en de pandit bepaalt op welk uur de Holika in brand gestoken wordt. Deze brandstapel is een soort toren en bestaat uit vele houtpallets met palmbladeren.

De Holika-verbranding symboliseert de overwinning van het goede op het kwade. Naast de rituele verbranding, waarbij het kwade wordt vernietigd en het goede blijft voortbestaan, zullen ook chautalgroepen optreden. Op sommige plaatsen zullen er ook toneelstukken worden opgevoerd.

In de ochtend wordt als eerste met de as een ‘tilak’ op het voorhoofd aangebracht. Daarna pas mag het besprenkelen van elkaar met kleurstof of strooien van poeder beginnen. Het Holifeest wordt naast elkaar besprenkelen met poeder en kleurstof, ook gevierd met zang, dans en lekker eten.

Zo ging het eraan toe op OS Leiding 8A: