Ophaal werkzaamheden Pomonakanaal belangrijk voor landbouw bedrijven

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in Suriname is afgelopen donderdag gestart met de ophaal van het zuidelijk deel van het Pomonakanaal in het district Saramacca. Het kanaal was dichtgeslibd waardoor bij zware regenval dit zou kunnen resulteren in wateroverlast voor de vele landbouwgebieden in de omgeving.

Gegeven het feit dat er in het Pomonagebied heel veel aan landbouw wordt gedaan, is de optimale waterafvoer van enorm belang. Met de ophaal ervan, kan het overtollig water via het Saramaccakanaal naar de Saramaccarivier worden afgevloeid.

Vooral in landbouwgebieden is een goede waterbeheersing van enorm belang. Bij zware regenbuien en dichtbegroeide kanalen kunnen landbouwgronden namelijk onder water komen te liggen, met als gevolg dat de aanplant schade kan oplopen of volledig vernietigd wordt.

De ophaalwerkzaamheden beslaan een lengte van 9 km en zijn op donderdag 5 maart 2020 gestart door het Surinaamse ministerie. Verwachtbaar is dat de werkzaamheden ongeveer twee weken in beslag zullen nemen, aldus de overheid.