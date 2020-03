Nieuw boek: ‘Naar het eind van de Amazone’

Onlangs is het boek ‘Naar het eind van de Amazone’ van econoom en Latijns-Amerika specialist Pitou van Dijck (foto) verschenen. In het boek neemt hij de lezer mee op zijn enerverende tocht dwars door het Amazonegebied, van Bolivia tot Suriname. Onderweg laat hij zien hoe het grootste woud ter wereld dreigt te verdwijnen.

Naar het eind van de Amazone

Een Nederlandse econoom reist samen met een Braziliaanse biologe vanaf het Andesgebergte in Bolivia en Peru naar de miljoenenstad Manaus in het hart van het Braziliaanse regenwoud en verder naar Suriname. Op hun tocht zien ze de rookwolken opstijgen en horen ze het geraas van omvallende bomen. Houthakkers, pionierende boeren en inheemse bewoners kruisen hun pad. Gaandeweg wordt de aantasting van het bos steeds duidelijker. De vraag rijst of de ontwikkelingen in dit gebied, waar corruptie en wetteloosheid overheersen, nog te keren zijn of dat het al te laat is om de laatste grote wildernis op aarde te redden.

Nog nooit waren de bedreigingen voor de Amazone zo groot. Satellieten nemen tienduizenden branden waar, aangestoken door veeboeren en plantagehouders. Die zetten het bos en de savanne om in weidegronden en sojavelden. Houthandelaren kappen grote stukken uit het regenwoud. Jaarlijks komen er duizenden kilometers verharde wegen bij om het gebied beter toegankelijk te maken voor exploitatie. Stuwmeren zetten enorme oppervlakten onder water. Al deze activiteiten leiden tot ontbossing, verlies van biodiversiteit en meer branden.

De aantasting van de Amazone vormt een bedreiging voor de hele planeet, want het woud speelt een belangrijke rol in de regulering van het klimaat op aarde.

Pitou van Dijck was als econoom verbonden aan het CEDLA, het onderzoeksinstituut voor Latijns-Amerika aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed ruim tien jaar onderzoek naar ontwikkelingen in de Amazone en maakte een groot aantal reizen door het gebied.

Boekgegevens

Pitou van Dijck – Naar het eind van de Amazone | LM Publishers | ISBN 9789460225314 | paperback, 216 pagina’s | verkoopprijs € 24,50

Het boek is mede mogelijk gemaakt door IUCN National Committee of the Netherlands (IUCN NL).