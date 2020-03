Jonge vrouw doodgeschoten bij onlusten in Guyana na verkiezingen

In Guyana is een 19-jarige vrouw doodgeschoten bij onlusten die ontstonden na de verkiezingsuitslag. Een ander meisje ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Ook drie politieagenten raakten gewond.

Volgens bewoners liep zij een schotwond op toen de Guyanese politie het vuur openden op demonstranten. De politie deed dit nadat zij bekogeld werd met glazen flessen en werd aangevallen door demonstranten.

De vrouw werd met spoed naar het New Amsterdam Public Hospital gebracht waar zij bezweek aan de verwondingen.

In Guyana is het momenteel erg onrustig. Aanhangers van oppositiepartij PPP/C gingen uit protest de straat op omdat ze vinden dat de regering wil frauderen met de uitslag van de verkiezingen die maandag zijn gehouden: