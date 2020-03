Frankrijk en Suriname werken nauw samen in strijd tegen coronavirus

De ambassade van Frankrijk in Suriname en Guyana en het ministerie van Buitenlandse Zaken, evenals de gezondheids- en veiligheidsinstanties van beide landen zijn voortdurend in contact met elkaar sinds het nieuws over de vijf bevestigde gevallen van COVID-19 van Franse burgers in St. Laurent – du – Maroni.

De constante monitoring, uitwisseling van waardevolle informatie en communicatie op het hoogste niveau maken deel uit van de strategische samenwerking om de verspreiding van COVID-19 en het aantal slachtoffers te minimaliseren.

Momenteel lopen de onderzoeken naar de mensen die in direct contact stonden met de vijf bevestigde COVID-19-gevallen uit Frans-Guyana.

De kwestie wordt op het hoogste niveau gemonitord met betrekking tot de veiligheid en beveiliging van de bevolking van beide landen.