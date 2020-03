President David Granger claimt verkiezingsoverwinning Guyana

Na een paar chaotische dagen in Guyana heeft de partijcombinatie van de Guyanese president David Granger donderdagavond de verkiezingsoverwinning geclaimd. De APNU/AFC deed dat op basis van een document van de Guyana Elections Commission (GECOM).

Daarin zou te zien zijn dat de APNU/AFC in de laatste regio (Region 4) die nog geteld moest worden, uiteindelijk meer stemmen had dan haar directe rivaal, de PPP/C van Bharrat Jagdeo. Het verschil in het totaal aantal stemmen is iets minder dan 8.000 in het voordeel van APNU/AFC.

De PPP/C op haar beurt bestrijdt de geclaimde overwinning en plaatst vraagtekens bij de telling van Region 4. Ook afgevaardigden van de VS, het VK, Canada en de Europese Unie hebben zojuist aangegeven dat de volledige telling van de verkiezingsresultaten van Regio 4 niet was voltooid. Zij twijfelen aan de geloofwaardigheid van de resultaten die vandaag door GECOM zijn vrijgegeven.

Afgelopen dinsdag ging Guyana naar de stembus. Het tellen daarna liet lang op zich wachten en was heel chaotisch. Dat blijkt nu ook weer. Temidden van de toenemende chaos bij de verificatie van de verkiezingsresultaten voor regio 4, liet het hoofd van het Commonwealth-waarnemersteam Owen Arthur vanavond ook weten dat de definitieve resultaten voor de algemene verkiezingen niet officieel zijn.

Hij drong er bij alle belanghebbenden op aan om volledige naleving van de Guyanese wet.

Ondertussen vieren APNU/AFC aanhangers in het buurland van Suriname feest:

